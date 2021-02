Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam a aproveitar o manto de neve que cobre algumas zonas de Itália para viverem momentos divertidos em família... e a dois.

Esta quarta-feira, dia 3, a namorada de CR7 voltou a partilhar com os seus seguidores um vídeo que revela momentos divertidos do casal na neve.

"As árvores são o esforço da terra para falar com o céu que escuta", pode ler-se na legenda do registo.

