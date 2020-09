"O tempo em família é o melhor", quem o diz é Cristiano Ronaldo ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma das imagens que marcaram o seu fim de semana.

O jogador português e a namorada, Georgina Rodríguez, dedicaram o dia de sábado às crianças.

Na imagem partilhada por CR7 vemos o casal na piscina interior da mansão onde vivem na companhia de Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Mas a 'brincadeira' não ficou por aqui e domingo também foi dia de mimar os mais pequenos. Nas redes sociais de Georgina vemos os meninos a brincar no sofá com os "netinhos" da modelo, que é como quem diz: os bonecos das crianças, e ainda o look que esta escolheu para o seu domingo em família.

Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria.

Leia Também: Cristina volta hoje à TV: "Tomei decisões controversas. Só eu sei porquê"