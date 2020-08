Há novidades sobre as férias de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. O casal presenteou os seus seguidores na manhã desta sexta-feira com novas fotografias destes dias de descanso que estão a viver a bordo do iate de luxo de CR7.

O jogador português e a namorada posaram ao pôr do sol em Saint-Tropez, cidade costeira da Riviera Francesa.

"Nunca quebre o silêncio se não for para melhorá-lo", escreveu Georgina ao posar com um look totalmente branco.

Já Ronaldo exibiu os seus abdominais em tronco nu. "Existem apenas duas opções, a vista e eu. Deixo-te escolher qual a tua preferida", brincou o atleta na legenda dos registo.

