A edição de 2020 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, realizado pela Marktest, voltou a eleger Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira como os portugueses com mais notoriedade.

O futebolista da Juventus e a apresentadora da SIC são as figuras públicas que os portugueses mais reconhecem de forma espontânea, ocupando, respetivamente, o primeiro e segundo lugar da lista.

O internacional português foi o mais citado espontaneamente pelos inquiridos, com 51% do total de referências. Já a rainha das manhãs conseguiu 44,5% de referências espontâneas. Cristina Ferreira é assim a primeira mulher da lista de figuras públicas com maior notoriedade espontânea e reconhecimento junto dos portugueses, conseguindo este ano encurtar a distância para Ronaldo.

O pódio deste ranking em 2020 é ocupado por outro apresentador de televisão, Manuel Luís Goucha, da TVI, com 19,1% de referências. No quarto e quinto lugar surgem Ruy de Carvalho e Herman José, indicados, respetivamente, por 10% e 9.6% dos inquiridos.

No Top 10 de personalidades mais citadas de forma espontânea (sem sugestão de respostas possíveis) surgem ainda Rita Pereira, Ricardo Araújo Pereira, Pinto da Costa, Mariza e Catarina Furtado.

Cristiano Ronaldo liderou também, de forma destacada, a lista de figuras públicas com maior notoriedade espontânea top of mind (ou seja, o primeiro nome referido nas respostas): com 32.8% de referências, o nome de Ronaldo foi aquele que mais vezes iniciou o leque de respostas dos inquiridos. Neste particular, o pódio manteve-se, com Cristina Ferreira a ocupar a segunda posição (12.1%) e Manuel Luís Goucha a terceira (2,9%).

Ainda nesta lista seguem-se nomes como Nelson Évora, Ruy de Carvalho, Herman José, Rita Pereira, Pinto da Costa, Rosa Mota e José Mourinho.