O jovem destacou no Instagram uma fotografia com a namorada, mas foi o seu look que não passou despercebido.

Romeo Beckham e Mia Regan deram uma nova oportunidade ao amor depois de uma breve separação. O filho de David e Victoria Beckham publicou uma fotografia no Instagram, esta quarta-feira, e surge ao lado da companheira. No entanto, o que mais se destacou foi o look. Na imprensa internacional rapidamente deram atenção à t-shirt branca que Romeo estava a usar, que parece simples mas não é para todas as carteiras. De acordo com o Daily Mail, a peça é da Christian Dior e custa cerca de 760 euros.