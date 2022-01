É caso para dizer: tal pai, tal filho! Romeo Beckham mostrou no Instagram que tem uma nova tatuagem na parte de trás do pescoço. Trata-se de uma cruz com asas de um anjo, igual à tatuagem que o pai, David Beckham, tem na mesma zona do corpo.

O jovem, de 19 anos, fez ainda outra tatuagem na mão, um pássaro com a frase: "guie com amor".

Ambas as novas marcas que tem no corpo foram da autoria do tatuador de celebridades Dr. Woo.

Veja na galeria estas e outras tatuagens de Romeo e David Beckham.

Recorde-se que David e Victoria Beckham são também pais de Brooklyn, de 22 anos, Cruz, de 16, e Harper, de dez.

