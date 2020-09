A família Beckham está em 'festa'. O filho de David e Victoria Beckham, Romeo, completa 18 anos esta terça-feira, 1 de setembro. Uma data que começou logo a ser assinalada no Instagram pela família.

O pai, David, a mãe, Victoria, e os irmãos Cruz e Brooklyn começaram o dia a dedicar algumas palavras carinhosas ao jovem na rede social.

"[...] Tu tornaste-te na pessoa mais bonita e, como tu mesmo dizes (és um homem finalmente). Amamos-te tanto, nunca desistas dos teus sonhos e objetivos", lê-se na legenda de um vídeo que o ex-jogador publicou no Instagram e que junta algumas fotografias do filho. Veja na publicação abaixo:

Por sua vez, a mãe 'babada', Victoria, também publicou um vídeo com uma série de fotografias e realçou: "Não podíamos estar mais orgulhosos do jovem em que te tornaste. És lindo por dentro e por fora, e nós amamos-te muito. A alma mais doce e gentil, o nosso tudo".

Brooklyn disse na legenda de duas fotografias: "Feliz 18.º aniversário, Romeo. És incrível e espero que tenha o dia mais incrível. Amo-te muito". Já Cruz destacou também algumas imagens e realçou: "Feliz aniversário, mano. Amo-te tanto. Que tenhas um bom dia".

Veja na galeria as fotografias que os irmão de Romeo publicaram no Instagram e outras imagens do jovem.

Recorde-se que além de Brooklyn e Cruz, Romeo tem mais uma irmã, a pequena Harper Beckham, de nove anos.

