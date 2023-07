Romeo Beckham esteve a assistir a uma partida de ténis do torneio de Wimbledon, em Londres, e fê-lo acompanhado pela namorada, Mia Regan,

O casal mostrou que atravessa uma fase feliz, ao serem fotografados em clima de romance, trocando beijos e sorrisos.

Os dois jovens, de 20 anos, estão juntos há quatro, mas no ano passado a imprensa britânica especulou que poderiam ter passado por uma breve rutura, depois de o filho do jogador e da empresária ter apagado todas as fotografias com a namorada nas redes sociais.

O casal pôs um ponto final nos rumores quando voltaram a ser vistos novamente juntos.

