Kanye West e a atual namorada, Julia Fox, estão cada vez mais distantes, revela uma fonte à revista People.

"O Kanye e a Julia têm vidas muito ocupadas. A Julia vive em Nova Iorque e o Kanye tem estado em Los Angeles. A distância dificulta", notou a referida fonte.

"Ainda contactam e irão ver-se um ao outro se puderem. O Kanye gosta mesmo dela. É justo dizer que esfriaram um pouco", nota.

Recorde-se que Kanye e Julia começaram a encontrar-se no final do ano passado, sendo que a relação evoluiu bastante depressa. Contudo, ambos sempre asseguraram que estavam a viver o presente, não conseguindo prever como ficariam no futuro.

