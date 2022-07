Chris Rock e Lake Bell estão próximos e aumentam cada vez mais os rumores de que estarão a viver um romance.

Nas novas fotografias obtidas pelo Page Six, ambos foram 'apanhados' numa saída a dois para uma jantar no Giorgio Baldi - um restaurante famoso entre as celebridades -, na Califórnia, na noite de sábado.

Para a ocasião, o comediante, de 57 anos, escolheu uma camisola branca com umas calças também em tons claros. Por sua vez, a estrela de 'Bless This Mess', de 43 anos, optou por um conjunto preto, composto por um top e jeans.

Ao que se consta, Chris e Lake chegaram ao sofisticado restaurante italiano por volta das 20h45 [hora local] e demoraram quase duas horas a jantar. Segundo uma fonte, os artistas deram as mãos enquanto saíam do estabelecimento, mas soltaram de imediato quando viram os fotógrafos.

