O programa 'Casa Feliz' esteve em festa esta sexta-feira, dia 23 de julho. A cantora Romana celebrou o seu 40.º aniversário em direto.

No decorrer da emissão, Romana recordou a sua carreira e acabou surpreendida com mensagens ternurentas do companheiro, Santiago Romero, dos três filhos e de muitos amigos.

Em estúdio marcaram presença Mónica Sintra e Jorge Guerreiro.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens que marcaram esta festa de aniversário celebrada em direto.

Após ter saído do ar, Romana gravou uma mensagem onde agradece todo o carinho que tem recebido por parte dos fãs neste dia especial.

Leia Também: Filho de Romana e Santiago faz 4 anos! Esta foto mostra como Ian cresceu