Infetada com o novo coronavírus, Romana fez um esclarecimento sobre o assunto nas stories da sua conta de Instagram, depois de ter apagado uma publicação anteriormente feita na mesma rede social devido aos comentários negativos por partes dos seguidores.

"3º dia em isolamento, longe dos meus filhos e marido. Hoje já me sinto um pouco melhor, com menos dores. Hoje os meus três filhos e o meu marido realizaram o teste e amanhã já saberei o resultados deles! Muitos de vós devem estar confusos e a pensar que foi a minha filha que me infetou, mas não foi", começa por explicar.

"Fui ingénua e deixei-me levar pelo coração, deixando uma querida menina que eu adoro ficar cá por uma semana, é a priminha da minha filha com 13 anos", conta, acrescentando que a menina começou a sentir febre e depois perdeu o olfato.

"A mãe da menina disse que ela já se estava a queixar da falta de paladar e olfato há três dias, mas eu só me apercebi no sábado e foi no sábado que comecei a sentir-me muito cansada, sem forças e com algumas dores no corpo. A menina fez o teste no dia seguinte e acusou positivo", descreve.

Romana explica que mesmo tomando todos os cuidados sugeridos pelas autoridades de saúde, ela própria não conseguiu livrar-se do flagelo. "Serviu-me de lição, que não abrirei mais exceção de receber ninguém em minha casa, mesmo que seja uma criança que adoro".

"Continuo a ser da opinião que, como a situação está, deveria estar tudo fechado, mas também sei que o país não está a aguentar e muitos de nós estamos a viver em ansiedade, medo, angustiados, sem trabalho, sem ajudas do estado. Quantos amigos já perdi com depressões, suicídios, contaminados com este vírus", completa, apelando aos seguidores que tenham mais empatia pelo próximo.

