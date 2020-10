Este domingo, dia 4 de outubro, trouxe à memória uma das perdas mais impactantes da televisão portuguesa. Completaram-se seis anos desde que, neste mesmo dia, em 2014, Rodrigo Menezes foi encontrado morto na sua casa, em Oeiras. Tinha 40 anos.

A data fez aumentar a saudade no coração de familiares, amigos e fãs e levou a que alguns usassem as redes sociais para a assinalar com as mais sentidas homenagens.

"6 anos", lamentou Flávio Furtado ao partilhar no Instagram uma fotografia ao lado do ator.

A publicação reavivou a memória dos fãs e nos comentários seguiram-se as mais comoventes mensagens de saudade.

Eis abaixo a publicação:

