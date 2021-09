Rodrigo Guedes de Carvalho e a atriz Mariana Pacheco dão a voz no filme de animação ‘Meu Querido Monstro’, que estreia no cinema a 30 de setembro.

Segundo o comunicado enviado às redações, "Mariana Pacheco dá a voz à Princesa Bárbara, uma menina que viveu toda a vida super protegida pelo seu pai, o Rei Elias, e é por isso um pouco ingénua, e com um desconhecimento profundo de como é a vida no mundo, fora do seu palácio".

Por sua vez, "Rodrigo Guedes de Carvalho, que se estreia nas dobragens de animações, empresta a voz a Buka, o monstro que vive na floresta do Reino, temido por todos os habitantes, mas que na verdade é apenas temido pelo seu aspeto, visto que nunca ninguém se deu ao trabalho de o tentar conhecer… até agora".

Sobre a história do filme, "Bóris Jonas, um dos carteiros do Reino que vive com delírios de grandeza, descobre o segredo do Rei Elias e chantageia-o para tomar o poder e casar com a sua filha, a Princesa Bárbara. A Princesa, cansada de viver sob as ordens e proibições do pai, e após lhe terem imposto um casamento que não quer, foge do palácio, mas acaba por cair nas mãos de Buka, o monstruoso bandido da floresta.

Bárbara tenta ditar as suas próprias regras na floresta nativa de Buka mas, sendo uma criatura selvagem, Buka odeia-a. Porém, a linha que divide o ódio do amor pode ser muito ténue".

Leia Também: 'Não Olhem Para Cima' é um dos próximos grandes filmes da Netflix