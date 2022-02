Rodrigo Guedes de Carvalho publicou um vídeo na sua conta de Instagram no qual faz um alerta em relação a um problema da atualidade, que considera sério e de importância para as gerações futuras.

"Venho só lembrar que agora que a pandemia dá sinais de estar a passar, que podemos e devemos concentrar-nos no grande problema nosso e do nosso mundo, do presente e, sobretudo, do futuro, que é: a falta de água", começa por dizer.

"Temos que estar particularmente atentos. Todos devemos e podemos contribuir, desde logo lembrem-se que não é preciso ter a torneira a correr enquanto lavamos a cara, os dentes ou as mãos, mas o meu apelo de hoje vai para os presidentes de câmara do meu país: por favor, parem de gastar milhões e milhões de litros de água em canteirinhos e rotundas. Certamente conseguirão encontrar outra forma de embelezar as coisas que não destruam o bem comum. Comecem por dar esse exemplo", completa.

Veja o vídeo na galeria.

