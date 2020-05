Sempre atento às potencialidades das novas tecnologias, Rodrigo Guedes de Carvalho fez questão de estar presente em várias de forma a poder contactar com o público. No entanto, o jornalista da SIC decidiu tomar uma decisão no que a isto diz respeito.

O pivot anunciou que iria apagar a sua página de Facebook. "DIZIA MAYA ANGELOU que não há nada mais trágico do que os jovens cínicos, que passam diretamente de não saberem nada para não acreditarem em nada", começa por referir.

"Informo que vai apagar-se a minha página oficial neste cabaré. Ficarei apenas com este perfil pessoal, onde farei em breve uma limpeza à mobília. Depois logo se vê se é também para encerrar ou não", completa.

