Rodrigo Gomes, radialista da RFM, fez uma 'escapadinha' até São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Apesar de ter ido a trabalho, conforme refere na sua página de Instagram, o comunicador conseguiu aproveitar bem o destino, visitando alguns dos locais mais turísticos.

"Algumas fotos desta viagem rápida, mas intensa!", começa por descrever na sua página de Instagram.

"Apesar de ter ido em trabalho, deu para passar a mítica Golden Gate Bridge a pé! Navegar na baía de São Francisco, passando ao lado da antiga prisão de Alcatraz e ver um pôr do sol mágico! Andar pendurado nos elétricos. Visitar Chinatown, onde nasceu o Bruce Lee e onde se passa o filme 'As Aventuras de Jack Burton: nas Garras do Mandarin'", conta.

"Andar nestas ruas a pique que, apesar de maravilhosas, ensinaram-me a nunca mais dizer mal das colinas de Lisboa! Mais um destino na lista para visitar com a família", completa.

Veja as fotografias desta pequena aventura na galeria.

Leia Também: Ana Guiomar e Diogo Valsassina: "Um casal real, sem mais nada para dizer"