Na Tailândia, Rodrigo Castelhano recebeu a triste notícia da morte do pai e foi através do Instagram, esta segunda-feira, que lamentou publicamente a sua partida.

"Hoje é um dia triste para mim, o dia que o meu querido pai se foi. Triste por não ter estado lá enquanto me encontro no outro lado do mundo, triste por querer ir embora e ter sido um filme com os voos e só amanhã consigo ir", começou por escrever o ex-concorrente do reality show 'Biggest Deal', da TVI.

"Hoje estou triste! Foi das pessoas mais inteligentes que conheci com apenas o 12.º ano. O génio da história que devorava livros, teimoso que nem uma porta, gelo como a Antártida, mas bom pai… Vou ter saudades", desabafou.

"Hoje, mais que nunca, a minha vida faz sentido, ser livre e desprezo de tudo, quero devorar o mundo e ser feliz todos os dias, não deixarei nada para amanhã… Gostava de ter dito algumas coisas, mas o meu coração é feliz por ele… que esteja onde estiver, sei que irá ter as respostas as tantas perguntas que tinha na vida, mas sem respostas, no fundo, ele estará feliz por lá. É só um até já!!!!! Amo-te papá, descansa agora", completou.

Após a partilha, Rodrigo Castelhano recebeu várias mensagens de apoio, destacando-se as palavras de Cristina Ferreira: "Um grande beijinho no teu coração".