Rod Stewart e a mulher, Penny Lancaster, foram vistos durante um passeio por Los Angeles, esta quinta-feira, dia 11 de maio.

O cantor, de 78 anos, e a ex-modelo, de 52, pareciam estar muito relaxados enquanto desfrutavam de uma pausa num café.

As celebridades internacionais estão várias vezes no centro das atenções e são poucas as vezes em que conseguem escapar às lentes dos paparazzi, como foi o caso.

O casal não passou despercebido e as imagens rapidamente chegaram à imprensa internacional. Veja algumas fotografias na galeria.

