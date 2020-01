O músico Rod Stewart e seu filho, Sean, de 39 anos, estão a ser acusados pelas autoridades americanas de terem agredido um segurança de um hotel. As agressões tiveram lugar no hotel The Breakers, Palm Beach, durante uma festa infantil realizada na noite de Passagem de Ano.

De acordo com o jornal Daily Mail, o músico e o filho reagiram com violência ao serem impedidos de entrar na referida festa.

O segurança queixa-se de ter sido empurrado por Sean e diz ainda que Stewart lhe deu um soco na barriga.

Os documentos oficiais a que a publicação teve acesso confirmam as agressões através do testemunho de outros funcionários do hotel e das câmaras de vigilância.

Rod Stewart pediu desculpa pelo seu comportamento alterado, mas negou as agressões. Ainda assim, este e o filho têm agora de comparecer em tribunal a 5 de fevereiro.

