Foi no dia 15 de setembro de 2019 que o mundo da música se despediu de Roberto Leal. Um ano após a sua morte, o cantor foi recordado no programa 'Alô Portugal', da SIC.

"Começamos o programa a recorda a vida de Roberto Leal porque se assinala exatamente um ano que ele nos deixou", foi com estas palavras que Ana Marques iniciou o programa, após terem sido transmitidas algumas imagens do artista.

"O Roberto partiu, mas continua muito presente na nossa vida, no nosso coração. Não só pelas suas músicas, mas também pela memória do homem que era... sempre simpático, muito generoso, alegre e sobretudo grato à vida. Tivemos todos o privilégio de privar com ele fora da televisão e era, de facto, alguém muito especial", acrescentou de seguida José Figueiras.

Na página de Instagram da SIC Internacional foi também assinalada a data: "Há um ano chorávamos a partida de Roberto Leal. Hoje no 'Alô Portugal' celebramos a vida e a obra do cantor português que conquistou o coração dos brasileiros. Até sempre", lê-se numa das publicações feitas esta terça-feira, 15 de setembro.

Leia Também: Chadwick Boseman enterrado perto da sua terra natal