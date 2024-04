O estilista italiano Roberto Cavalli, que morreu esta sexta-feira aos 83 anos vítima de doença prolongada, foi pai pela sexta vez há pouco mais de um ano.

O bebé é fruto da relação do estilista com Sandra Nilsson, de 39 anos.

Após o nascimento do bebé, em março de 2023, Cavalli deu uma entrevista à revista italiana Novella 2000, onde afirmou que "foi emocionante" ver o menino assim que ele nasceu. O filho mais novo do estilista recebeu o nome do seu pai, Giorgio, que foi assassinado pelos nazis perto do final da Segunda Guerra Mundial.

De recordar que o estilista teve ainda mais cinco filhos, Tommaso e Cristina, com a sua primeira mulher, Silvanella Giannoni, com quem se casou em 1964, e Robert, Rachele e Daniele, com a estilista austríaca Eva Maria Duranteer, a quem disse o 'sim' em 1980.