Robert Downey Jr. completou 18 anos de casamento com Susan Downey, feito que destacou nas redes sociais no passado fim de semana.

Para tal, o ator partilhou duas imagens muito especiais. A primeira é da cerimónia de casamento e a segunda da atualidade, mas reproduzindo a mesma posição.

"18 anos e o amor continua a crescer!", escreveu o artista, de 58 anos, na legenda da publicação.

Recorde-se que Robert e Susan conheceram-se em 2003 durante as gravações do filme 'Gothika'. Dois meses depois anunciaram o seu noivado e acabaram por celebrar o seu casamento, segundo as tradições judaicas, dois anos depois.

