Robert De Niro revelou que "não faz o trabalho pesado" ao cuidar da sua filha mais nova, de apenas seis meses.

O ator, de 80 anos, foi pai pela sétima vez em abril deste ano, de uma menina que recebeu o nome de Gia e que é fruto da relação de De Niro com Tiffany Chen, de 45 anos.

Ao The Guardian, o ator disse que apesar de "não fazer o trabalho pesado", faz tudo para apoiar a companheira.

"Isso [ter filhos] não vai ficando mais fácil. É o que é. Está tudo bem. Quer dizer, eu não faço o trabalho pesado. Estou lá, apoio a minha namorada. Mas ela faz o trabalho. E nós temos ajuda, o que é muito importante", começou por revelar o ator.

Quando questionado se gosta da paternidade, Robert De Niro respondeu afirmativamente: "Claro que sim... [gosto] de tudo isso! Com um bebé é diferente do que com a minha filha de 11 anos. Do que com os meus filhos adultos. Os meus netos. É tudo diferente... Não falo com os filhos adultos como falo com o meu bebé ou como falo com minha filha de 11 anos, embora ela seja muito inteligente", acrescentou ainda o ator.