Robbie Williams está em tour e passou recentemente pelo Luxemburgo, onde deu um concerto ao qual assistiram alguns convidados muito especiais.

Os grão-duques herdeiros Guilherme e Stéphanie, a princesa Alexandra e o marido, Nicolas Bagory, estiveram no Luxexpo The Box para assistirem ao espetáculo, tendo tido a oportunidade de conversar com o artista nos camarins, antes de este subir ao palco.

"Que show! Robbie Williams teve uma atuação impressionante, que esteve à altura da sua reputação, misturando temas do seu álbum XXV com os seus grandes êxitos. Testemunhas de um espetáculo bem-sucedido, Suas Altezas Reais também quiseram saudar todo o pessoal dos bastidores, que asseguram o bom desenvolvimento destes eventos importantes", pode ler-se numa publicação nas redes sociais da Casa Grã-Ducal, na qual foram partilhadas algumas fotografias do encontro dos membros da família com o cantor.

