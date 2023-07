A rainha Camilla reservou parte da sua agenda desta segunda-feira, 10 de julho, para estar com o filho, Tom Parker Bowles. O encontro de ambos aconteceu no Oswald's Club, em Mayfair, Londres, conforme noticia a revista Hello!.

A monarca foi vista a entrar no referido clube e a deixar o local já de noite, na companhia de Tom e de uma mulher cuja identidade não foi revelada.

Para a ocasião, a soberana primou pela elegância ao eleger um vestido floral azul, conjugando a peça com uns sapatos e carteira nude.

Note-se que para além de Tom, Camilla é ainda mãe de Laura Lopes, frutos do seu anterior relacionamento com Andrew Parker Bowles, com quem esteve casada entre 1973 e 1995.