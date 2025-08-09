Robbie Williams e a mulher Ayda Field estão a comemorar um marco importante na relação: celebraram 15 anos de casamento.

Para assinalar a data especial, o cantor, de 51 anos, preparou uma surpresa para a companheira, de 46, na quinta-feira, dia 7 de agosto.

Durante o espetáculo que realizou em Estocolmo, Suécia, o artista fez com que a multidão que estava a ouvi-lo, mais de 30 mil fãs, cantasse os parabéns à atriz americana.

Surpreendida e 'derretida' com tal carinhoso gesto, Ayda Field publicou nas stories da sua página de Instagram imagens deste momento - que já não estão disponíveis na rede social - e escreveu: "Nossa. Seu romântico."

Robbie Williams

Por sua vez, Ayda Field assinalou a data única na sua página de Instagram, onde destacou várias imagens de ambos e escreveu: "15 fotos para 15 anos de amor, gargalhadas e a dose certa de loucura... Sim. Para sempre e mais um dia... Caminharei por essa ponte contigo. Feliz aniversário, Boo."

Robbie Williams e Ayda Field, recorde-se, casaram-se no dia 7 de agosto de 2010 e foram pais de quatro filhos, Theodora Rose (carinhosamente tratada por Teddy), Charlton Valentine (Charlie), Colette Josephine (a quem chamam de Coco) e Beau Benedict Enthoven.

O casal deu o nó numa cerimónia íntima em sua casa em Los Angeles, e os 60 convidados (entre família e amigos próximos) que trouxeram para se juntar à festa não faziam ideia de que iriam testemunhar a troca de votos de Robbie e Ayda. Na altura disseram aos convidados que iriam a uma festa de Cassino Royale, estilo James Bond, como forma de comemorar os 20 anos de carreira do cantor.

"A Ayda é muito melhor a guardar segredos do que eu. Mas dessa vez consegui. Eu só quero dizer 'sim' e depois comer", recordou anteriormente o cantor ao falar deste dia especial, cita a Hello!

Sobre a mulher, realçou que Ayda Field "traz à tona o que há de melhor em si". "Ela é incrivelmente atenciosa e faz-me querer ser uma pessoa melhor."

No dia do casamento, Ayda Field usou um vestido de noiva assinado por Monique Lhuillier. "A Ayda parecia a mulher mais linda do mundo. O cenário era tão mágico, e estar rodeado da família e amigos próximos, e ver a Ayda tão feliz e radiante foi demais para mim. Quando caminhei até ao altar com os nossos cães e ouvi todos a aplaudir, fiquei tão emocionado que me surpreendi por ter conseguido controlar-me. Sou o homem mais feliz do mundo", partilhou o cantor.

Em entrevista à Hello!, antes do casamento, Robbie Williams explicou que sempre sentiu que era casado com Ayda Field. "Considero-me casado de qualquer das formas e, sem querer acabar com o romantismo, ela já é a Sra. Williams e eu já sou o Sr. Field."

Por sua vez, Ayda disse: "É muito emocionante. Vai ser muito bom chamá-lo de meu marido e para mim ser oficialmente a Sra. Williams."

