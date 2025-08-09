Em casa da princesa Beatrice a semana terminou em festa. A filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson celebrou o seu 37.º aniversário na sexta-feira, dia 8 de agosto, e contou com uma carinhosa mensagem do marido, Edoardo Mapelli Mozzi, nas redes sociais.

"Feliz aniversário para a minha linda mulher. És a melhor. Amamos-te muito, E,W,S,A", escreveu o empreendedor imobiliário, de 41 anos, na legenda de uma fotografia de Beatrice que publicou na sua página de Instagram. A imagem foi captada durante o Royal Ascot em junho de 2023.

Como seria de esperar, as reações não tardaram a 'encher' a caixa de comentários da publicação. Veja abaixo.

Na legenda da partilha, Edo, como é carinhosamente conhecido, assinou em seu nome e dos filhos, tendo colocado a letra inicial do nome de cada um: Edoardo, Christopher Woolf (enteado de Beatrice), Sienna e Athena.

O casamento e a família de Beatrice e Edoardo

A princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi, recorde-se, casaram-se em julho de 2020. Nessa altura, a sobrinha do rei Carlos III passou a ser madrasta de Christopher Woolf, tratado carinhosamente como Wolfie. O menino, de 9 anos, é fruto da relação anterior de Edoardo.

Mais tarde, em setembro de 2021, o casal deu as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Sienna que hoje tem três anos. A família voltou a crescer este ano com o nascimento da bebé Athena, em janeiro. A menina atualmente tem seis meses.

Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi nasceu prematura no dia 22 de janeiro. Em conversa com a Vogue britânica, Beatrice falou da bebé, destacando que "chegou saudável, algumas semanas antes da data prevista".

"Ela era tão pequena que foram precisas mais do que algumas semanas para que as lágrimas de alívio secassem e para que a vida com o nosso bebé saudável parecesse real", disse ainda.

A primeira vez que Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi surgiu em público

Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi surgiu em público pela primeira vez no dia 29 de julho. Beatrice e Edo levaram as duas filhas e o filho mais velho do empreendedor imobiliário aos festejos da seleção feminina de futebol de Inglaterra na final do Campeonato da Europa do futebol feminino, em Londres.