O membro do clã Kardashian é pai de Dream, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Blac Chyna.

Rob Kardashian e Tyga revelaram os apoios financeiros que disponibilizam a Blac Chyna, mãe dos filhos de ambas as celebridades. O membro do clã Kardashian, note-se, é pai de Dream, de cinco anos, e Tyga de King Cairo, de nove. Numa resposta a tweets de Chyna, de 33 anos, que notou que não recebe apoio como mãe "solteira", Rob e Tyga apresentaram o seu lado da história. "Pago 37 mil dólares por ano para a escola da minha filha. Pago cada despesa médica. Pago todas as atividades extracurriculares. Tenho a minha filha comigo de terça a sábado. Porque é que haveria de pagar uma pensão de alimentos?", notou o irmão de Kim Kardashian. Por seu turno, Tyga escreveu: "Pago 40 mil dólares por ano para a escola do meu filho e ele vive comigo de segunda a sábado. Porque é que haveria de pagar pensão de alimentos".

© Reprodução - Twitter Em tom de brincadeira, Tyga ainda questionou Rob: "Como é que pagas menos 3 mil dólares do que eu. Conta-me tudo".

© Reprodução - Twitter Leia Também: Kourtney e Travis Barker oferecem uma bicicleta a Rob Kardashian Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram