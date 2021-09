Riz Ahmed perdeu dez quilos em apenas três semanas para o seu o novo filme, 'Mogul Mowgli'.

"Não recomendaria a ninguém", disse o ator, de 38 anos, ao IndieWire numa entrevista publicada recentemente, acrescentando que recorreu à ajuda de um nutricionista para conseguiu perder tanto peso em pouco tempo.

"Foi muito cansativo e levou-me a um lugar intenso a nível emocional", confessou. "Esta foi a grande parte disto, estar num momento de fraqueza, fadiga e fome insaciável", disse ainda referindo-se ao novo papel.

Mas esta não é a primeira vez que o ator faz uma transformação física para dar vida a uma personagem. Em 'Sound of Metal' também fez uma mudança física, dessa vez com a ajuda de um personal trainer. Nessa altura conseguiu o objetivo em três meses com uma dieta especial e muitos treinos.

