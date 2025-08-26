Rita Stock esteve hoje, dia 26 de agosto, à conversa com Júlia Pinheiro na SIC. Aos 55 anos, a antiga apresentadora de televisão enfrenta uma das fases mais difíceis da sua vida, uma vez que foi diagnosticada com um linfoma agressivo.

"Comecei com uma dor no Brasil, uma pontada no peito, mas como fazia surf muitas vezes até achei que tinha dado uma pancada com a prancha, um mau jeito, qualquer coisa. Por acaso essa dor começou a manifestar-se mais vezes, até que comecei a achar um bocado estranho", revelou, destacando o sintoma que a deixou em alerta.

Aliás, Rita Stock aproveitou, inclusive, para chamar a atenção das pessoas em situações como esta, destacando a importância de se procurar uma segunda opinião médica.

"Tive um episódio muito estranho com um pneumologista. Cheguei do Brasil e o meu marido também não estava muito bem na altura, estava muito atacado da garganta, nariz, tudo, ele tem algumas alergias e eu comecei a sentir-me com tosse. Fui a um pneumologista, achei que era qualquer coisa nos pulmões, mas de facto ele mandou-me para casa com um spray para o nariz e relativizou, eu falei-lhe inclusive dessa dor [no peito] e ele disse 'não se preocupe, deve ter sido um mau jeito'", relata.

"Dois dias depois fui outra vez a um médico de clínica geral. Estava com uma bronquite aguda e ele achou que tinha de fazer uma série de exames, porque com o tratamento de duas semanas que ia fazer de antibiótico, se isso não resultasse, então é porque haveria mesmo qualquer coisa para a razão dessa pontada. Foi no TAC ao externo que se percebeu", revela.

A forma como a notícia de cancro foi dada a Rita Stock é que não foi a melhor. A entrevistada tomou conhecimento do seu diagnóstico através de um e-mail. "É uma forma tão fria, tão pouco sensível de dar uma notícia destas, porque lá diz linfoma ou timoma, cancro de qualquer forma. Uma pessoa não lida ao receber uma notícia desta forma, é totalmente errado", lamenta.

Questionada sobre a forma como reagiu, a personalidade notou: "É o tremor de terra porque realmente é uma surpresa muito desagradável, não estávamos à espera que fosse uma coisa tão séria, pensei que era qualquer coisa, mas longe de mim pensar que era linfoma. Até soube há pouco tempo, porque não queria saber o estágio nem nada, mas era o mais agressivo, o pior de todos, estágio 5, já".

Ainda assim, e apesar do cancro ser de crescimento rápido, a verdade é que os tratamentos de quimioterapia tiveram efeito imediato e, ao segundo, Rita Stock já se sentia muito melhor. Ao quarto tratamento, sente-se mais esperançosa que nunca na cura.

"Posso dizer que acho mesmo que depois do segundo tratamento de quimioterapia deixei de ter isto, acho que este bicho foi embora. Já me tinham dito que ao segundo tratamento diminui em 50% de tamanho. Eu acreditei muito nisso, que isso ia acontecer comigo, para mim não tenho mesmo nada", realçou.

Leia Também: "Fiquei em choque. É angustiante pensar que é um linfoma muito agressivo"