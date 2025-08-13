Rita Stock, antiga apresentadora de televisão e atriz, marcou presença no programa 'Dois às 10' onde falou com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre o diagnóstico de cancro que recebeu em junho deste ano.

Tudo começou em abril quando Rita estava no Brasil e sentiu uma pontada forte no peito. Começou a ter dificuldade em virar-se para o lado a dormir o que a levou a procurar ajuda médica.

Foi aí que fez uma TAC ao esterno e viram que tinha já uma massa muito grande. O diagnóstico chegou pouco depois, por e-mail.

"Linfoma agressivo de células grandes no timo". Este tipo de doença, também chamado timoma é um tumor raro nas células epiteliais do timo, uma glândula localizada no mediastino, atrás do osso esterno.

A reação de Rita Stock ao diagnóstico

Confrontada com esta realidade, a empresária revela que "ficou um estado de choque".

"Nessa noite eu e o Francisco [o marido] não dormimos. Tive a sorte de isto ser atacado muito rapidamente. [...] É angustiante pensar que é um linfoma muito agressivo mas foquei-me no facto de ser um tumor que melhor responde à quimioterapia", revelou Rita.

Como contou aos filhos

Mãe de três filhos, Afonso, Inês e Tiago, Rita confessou que não foi fácil contar o diagnóstico que recebeu. A primeira a saber foi Inês, que acabou até por fazer um vídeo no TikTok que se tornou viral sobre a doença da mãe.

"Contar aos filhos foi muito complicado. [...] Estava cheia de medo de contar ao Afonso porque ele é muito sensível", confessou a ex-apresentadora. Ao filho mais novo contou depois quando já não tinha cabelo porque este se encontrava ausente do país já que é surfista.

Como é que está a ser o tratamento?

Rita Stock garante que ficar sem cabelo não lhe custou assim tanto. "Rapar o cabelo custou menos do que imaginava. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito, aconselho as pessoas a fazerem o que fiz, rapei o cabelo e fiz uma peruca do meu cabelo", confessou.

Neste momento Rita sente-se bem, "sem cansaço" e até consegue fazer exercício físico. Ao seu lado tem o apoio incondicional de Francisco, o seu marido.

"O Francisco tem sido um companheiro, encantador, quer-me sempre poupar com tudo. Ele é espetacular. Não muda nada na relação. Nós somos muito fortes", revela.

A outra grande batalha de Rita Stock - O acidente que quase custou a vida ao filho Afonso

Em 2014, quando Afonso tinha apenas 16 anos, a família sofreu com uma grande tragédia. O avô da apresentadora ia levar o bisneto à estação de comboios perto de casa quando tiveram um acidente de viação. O avô teve morte imediata e Afonso ficou três meses em coma. Quando acordou ficou com graves sequelas.

Recorde-se que Rita Stock começou o percurso profissional na TVI como locutora de continuidade, apresentou notícias e foi atriz. Depois de se afastar da televisão criou uma marca de roupa.