Com o verão a chegar ao fim, Rita Salema está a aproveitar cada segundo de sol e rumou ao sul do país para uns dias de descanso. Pelas redes sociais, a atriz, de 54 anos, assinalou as férias por terras algarvias com uma rara fotografia em que aparece em biquíni.

"Contagem decrescente para o fim das férias", escreveu na legenda da publicação.

Sem conseguirem ficar indiferentes, os seguidores recorreram à caixa de comentários para elogiar a atriz. "Uau, Ritinha", reagiu uma internauta. "Tão bonita", escreveu ainda outro seguidor.



© Instagram

