Rita Ribeiro esteve hoje, 9 de agosto, no programa 'Dois às 10', onde falou da doença com a qual foi diagnosticada em 2016 - fibromialgia.

A atriz notou que o seu 'tratamento' tem sido feito com base numa alimentação cuidada e estilo de vida saudável.

"Não me preocupei minimamente com a idade. O que me aconteceu é que fui diagnosticada com fibromialgia e na altura a minha médica guiou-me para não tomar químicos nenhuns e não tenho crises nenhumas", notou.

A artista, de 67 anos, garante que em nada teme o envelhecimento, notando que cuida de si por motivos de saúde.

"Só tenho pena de pensar que vou deixar de viver, porque adoro viver. Somos finitos, mas podemos ser eternos no amor, no afeto e naquilo que fazemos na vida", acrescentou, referindo-se à passagem do tempo.

