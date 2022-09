Rita Ribeiro decidiu mostrar aos fãs o bisneto vestido com o miminho que recebeu quando esteve no programa 'Caixa Mágica', da SIC.

Junto de uma montagem fotográfica, a atriz destacou duas fotografias onde além de mostrar o bebé, também pode ver-se o pai do menino e neto da atriz.

"Meu querido neto Gonçalo com o meu querido bisneto Theo. Com a prenda que me deram no 'Caixa Mágica'! Lindo", escreveu.

