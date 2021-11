Eunice Muñoz despediu-se da carreira de 80 anos este domingo, dia 28, com o espetáculo 'A Margem do Tempo' no Teatro Nacional D. Maria II e Rita Ribeiro não quis perder este momento único.

Depois de assistir ao espetáculo, a atriz fez uso das redes sociais para partilhar as emoções que a dominaram.

"Momento tão bonito e emocionante! Grata e honrada por vivê-lo", escreveu Rita Ribeiro na sua página de Instagram.

