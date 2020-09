Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, rumaram até Ibiza onde estão a desfrutar de uns dias de descanso, como ambos destacaram no Instagram.

"A celebrar o AMOR. O amor que acontece por empatia, pelo magnetismo, pelo cheiro, pelo beijo, pelo mistério, pela paz que ele me dá e pela tormenta que me provoca. Este é o abraço que me faz ficar melhor nas horas mais difíceis. Este é o abraço que, por agora, quero para sempre. Je t’aime [amo-te]", escreveu a atriz na legenda de duas fotografias que publicou na rede social, onde aparece na companhia do seu amor.

Nas stories, o casal publicou outras imagens que revelam como estão a ser estes primeiros momentos das férias. Veja na galeria.

