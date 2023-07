Rita Pereira partilhou com os seguidores da sua página de Instagram mais uma ida à praia, na qual foi acompanhada pela família. No entanto, e apesar de estar a aproveitar o momento, a artista destacou algo que a deixou indignada e que se continua a ver com frequência.

"Espero que a pessoa que juntou estas beatas todas aqui na praia seja a mesma que perdeu aquela caneta [para fumar]", afirma num vídeo que poderá ver na galeria.

"É inacreditável fazerem isto. Porque é uma coisa que ocupa espaço na mala, não é?", questiona num tom irónico.

Leia Também: "Vou usar o verão inteiro". Rita Pereira com óculos de Cristina Ferreira