Rita Pereira vive esta sexta-feira um dia particularmente emotivo. Assinalam-se 10 anos desde que na madrugada do dia 25 de junho de 2011 Angélico Vieira sofreu um trágico acidente de viação.

O músico, ex-namorado da atriz e um dos grande amores da sua vida, segundo a própria, foi levado para o hospital em estado grave. A morte de Angélico foi confirmada dias depois, a 28 de junho.

Na sua conta oficial de Instagram, Rita lembrou este dia difícil para o seu coração e mostrou-se feliz por ter agora o filho, o pequeno Lonô, para nesta data acalmar o seu coração.

"Hoje é um dia em que a memória me leva para um sítio triste, mas ele faz com que o coração acalme e se encha deste amor", escreve a atriz na legenda de um vídeo onde brinca na piscina com o filho.

Lonô, de dois anos e meio, é fruto da relação entre Rita Pereira e Guillaume Lalung.

Leia Também: Rita Pereira partilha vídeo de enfermeiro sobre vacinação contra a Covid