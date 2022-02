Joana Pereira foi esta quinta-feira surpreendida pela visita da irmã, Rita Pereira, que não poupou esforços para a animar e lhe colocar um sorriso no rosto.

"Olha a tua figura, mana. A achares que estavas a fazer aquela cena de desaparecer", brinca Joana ao mostrar as imagens em que Rita aparece a dançar na janela do quarto onde a irmã está internada.

"Ela descobriu a minha janela. Chorei a rir com ela a falar para as três janelas seguintes até encontrar a minha (porque não se vê aqui para dentro)", lê-se ainda nas divertidas imagens.

Por fim, Joana mostrou o 'equipamento' que as suas visitas precisam de usar para entrarem na unidade de queimados onde se encontra.

"É assim que recebo as minhas visitas (as luvas já ela tinha tirado porque estava a ir embora). Não abraço nem toco em ninguém há duas semanas. Quem me conhece sabe que toda eu sou beijos e abraços. Tudo tem um fim e esta dor também terá", afirma, convicta de que abandonará em breve o hospital.

A irmã de Rita Pereira, recorde-se, está internada por ter sofrido queimaduras graves causadas por um acidente com uma lareira de bioetanol.

Leia Também: Irmã de Rita Pereira faz nova atualização sobre queimaduras no corpo