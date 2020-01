Rita Pereira marcou presença na estreia do programa 'Glitter Late Night', do Porto Canal, para uma entrevista para lá de reveladora com a apresentadora Carina Caldeira.

Questionada sobre um possível casamento com o namorado, Guillaume Lalung, esta não descartou a ideia. “Eu quero uma festa, quero música, quero curtir... quero ter só as pessoas de quem gosto no meu casamento. Vão estar poucas pessoas”, afirmou, deixando no ar a possibilidade de o enlace se vir a realizar.

Sobre o filho, Lonô, de um ano, esta garante que a sua vida mudou por completo desde que foi mãe e até a forma como olha para as suas finança se alterou. O futuro de Lonô passou a ter de estar assegurado, mas Rita não quer que por isso o menino se transforme numa criança mimada que tem tudo o que pede.

“Não quero que ele seja um filhinho da mamã que vive de mesada Eu também nunca tive mesada. Quero que ele lute pelas suas coisas”, destacou.

