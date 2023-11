Rita Pereira voltou a destacar imagens da sua vivência no Brasil, onde está a gravar a série 'Dona Beja', da HBO.

A atriz publicou um vídeo na sua página de Instagram que tudo indica que seja dos bastidores do projeto, tendo mostrado com um look 'antigo'.

"Juro que não sei como as mulheres aguentavam isto uma vida inteira. Respirar fica para depois", escreveu no vídeo onde aparece a vestir um espartilho.

Poderá ver as imagens na galeria.

Leia Também: Rita Pereira posa com Deborah Secco. "Sempre épica"