De quarentena há largos dias, à semelhança da maioria dos portugueses, Rita Pereira já começa a pensar no dia em que o isolamento terminará. A propósito disto, a atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual revelou aquilo de que sentirá mais falta quando esta fase terminar.

"Há uma coisa sem a qual não sei como vou sobreviver quando a quarentena acabar, as sestas com estes dois. É a coisa mais querida do mundo. E aí em casa, dormem a sesta?!", questionou ao mais de um milhão de seguidores que tem na plataforma.

Importa recordar que o bebé Lonô, de um ano, é fruto do seu relacionamento com o DJ francês, Guillaume Lalung.

Eis o bonito retrato:

