Todos os dias, Rita Pereira partilha um pouco da sua rotina e claro que não faltam momentos relacionados com o filho, o pequeno Lonô, de um ano, fruto do relacionamento com Guillaume Lalung.

Numa conversa com Fátima Lopes, que aconteceu ontem, dia 4, a atriz aproveitou para esclarecer uma situação pela qual foi criticada. Referindo-se ao momento em que ficou com um galo na testa porque o menino lhe atirou com um brinquedo de madeira à cabeça, Rita fez saber: "Não é porque eu educo mal o meu filho. Não. Tem a ver com a descoberta das crianças em relação à gravidade".

Visivelmente 'babada', a artista descreveu ainda o filho como uma criança muito carinhosa, que lhe dá muitos abraços e que é extremamente expressiva.

Neste mesmo contexto, aproveitou igualmente para explicar o motivo pelo qual não mostra os olhos de Lonô nas redes sociais. "Não aguento mais responder às pessoas [que perguntam] porque é que não mostro os olhos do meu filho. É tão simples quanto isso. Tem de ser ele a decidir se quer ser conhecido. Ele é que vai decidir. Não tenho nada contra as pessoas que mostram. Cada um faz aquilo que quer. O que eu não quero é que ele seja para sempre o filho da Rita Pereira".

"Quem também fez isso foi a Cláudia Vieira e o Pedro Teixeira. Eles mostraram a Maria porque ela quis. Decidiu que queria aparecer. É assim que será o meu filho, até ele ter pelo menos 10 anos", completou.

Leia Também: Big Brother: O motivo pelo qual estes concorrentes inspiram Rita Pereira