Esta quinta-feira, dia 4, Rita Pereira esteve à conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua'. Confessando ser uma enorme fã do reality show 'Big Brother', a atriz acabou por revelar quem são os seus concorrentes preferidos neste momento.

"Sou fã da Yuri, da Sónia e agora estou a começar a ficar fã da Sandrina, acho que ela é uma personagem espetacular. São pessoas ingénuas e verdadeiras. Não estão a criar uma personagem, não estão a dizer aquilo porque sabem que vai dar audiência ou vai ficar giro. São verdadeiras e para mim são inspirações para personagens", fez saber.

Recorde-se que na mesma entrevista, Rita emocionou-se ao falar da questão do racismo e da forma como isto a afeta profundamente, uma vez que o companheiro, Guillaume Lalung, tem recebido mensagens preconceituosas nos últimos tempos.

