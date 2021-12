Rita Pereira deixou a nostalgia tomar conta do seu coração e recordou, esta segunda-feira, a sessão de fotos que protagonizava há precisamente três anos. Grávida do primeiro filho, a atriz posou na época completamente nua.

"Faz esta semana três anos que o André Brito me fotografou para o seu projeto The Belly Project, achando eu que ainda faltava um mês para o chouriço nascer", confessou a atriz, que admite ter sido surpreendida com o facto de o parto ter acontecido antes do previsto.

"Ainda bem que insististe comigo, André, porque passados nove dias lá estava o Lonô, feliz e contente a dizer 'Ça va' ao mundo", lembrou.

Por fim, Rita Pereira fez uma nova confissão sobre esta fase da gravidez e deixou uma "dica para as grávidas": "Preparem aquela malita básica de cenas para o hospital pelo menos um mês antes, não façam como eu que nem um babygrowzito tinha. É que na verdade eles nascem quando querem e não quando os médicos acham", terminou.

