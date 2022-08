Rita Pereira mostrou aos fãs duas fotografias em que aparece com Guillaume Lalung e que foram captadas pelo filho de ambos, o pequeno Lonô, de três anos. Uma publicação que fez na sua página de Instagram este domingo e onde assinala uma data muito especial.

"Hoje o dia é nosso. Meu e do Guillaume", disse. "Há oito anos estava eu, a caminho do Algarve, para curtir um 'sunset' na praia com a minha irmã e… conheço o francês mais cool do mundo. A nossa história é super fixe mas seria um texto enorme, portanto, não vos vou dar essa seca, mas deixo aqui o registo de um amor de verdade", destacou de seguida.

"Um amor inesperado, um amor improvável, um amor que não tinha a certeza se iria encontrar. Encontrei", acrescentou.

"Se estamos sempre bem?! Claro que não, seria uma seca se estivéssemos sempre felizinhos um com outro e tudo muito perfeitinho. Temos os nossos 'ups and downs', mas o mais importante é que suportamos os defeitos um do outro. Respiramos fundo, dizemos tudo o que temos a dizer, nunca guardamos para dizer mais tarde (isso é o maior erro entre um casal) e vamos dormir agarrados e com a certeza que há amor", partilhou.

"Se é para sempre ninguém sabe, se sou muito feliz agora, sou e é aproveitar cada momento. Je t’aime babe [Amo-te, querido]", completou.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias do casal na galeria.

