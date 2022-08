Rita Pereira partilhou vários registos do dia passado em Castelo Branco, junto da família. Já em casa, a atriz mostrou-se muito satisfeita com o que viveu e decidiu partilhar tudo com os seguidores.

"Que dia tão bom. O meu avô passou o dia a passear pelos seus terrenos, como se tivesse outra vez 60 anos, cheio de energia. A prova que a felicidade e o amor ajudam a melhorar a nossa saúde. E eu feliz da vida de o ver assim. Ainda por cima com o bisneto atrás, a fazer tudo o que ele fazia.

Apanhámos abrunhos, romãs, uvas, comprámos queijo e borrachões, ofereceram-nos ovos, tomates e azeite. Imaginam como veio o carro?! Mas cabe sempre mais qualquer coisa, certo?! Cheguei a casa de coração cheio", escreveu.

Nas imagens é possível ver o avô da atriz e várias imagens do filho, o pequeno Lonô.

