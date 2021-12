O Supremo Tribunal de Justiça confirmou esta semana a condenação de André Ventura e do Chega no caso sobre "ofensas do direito à honra" de uma família do Bairro Jamaica (Seixal), ao negar o recurso do deputado e do partido.

Decisão esta que impressionou pela positiva Rita Pereira, que se mostrou feliz pelo desfecho do caso.

"Estou muito bem impressionada, muito bem impressionada MESMO. Não deveria, eu sei, deveria ser 'normal', mas é tão raro um crime racial ganhar em tribunal que... e ainda mais sendo um desfavor de alguém num cargo político: esta família do bairro da Jamaica acabou de ganhar um processo contra um político", nota.

"Fez-se justiça no Supremo Tribunal. É importante assinalar quando a justiça em Portugal funciona", completa.



© Instagram - Rita Pereira

