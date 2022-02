Depois da irmã de Rita Pereira, Joana, ter falado publicamente sobre o acidente que sofreu recentemente, razão pela qual se encontra internada na unidade de queimados, a atriz decidiu quebrar o silêncio.

No Instagram, Rita Pereira partilhou um desabafo onde fala abertamente sobre estes últimos dias difíceis com a irmã no hospital, confessando também que já está mais "calma".

"Bom, vai ter de ser… Nunca partilho momentos difíceis da minha família, eles têm o direito à sua privacidade, partilho os meus. Acabo sempre por me fazer de forte para que vocês não percebam. Não é esconder, é simplesmente para não acharem que estou a vitimizar-me para que daí venham mais likes e comentários. Não sou assim", começou por explicar.

"Estive ausente das redes sociais porque a dor era tão grande que não ia conseguir esconder. Foram dias de angústia, tristeza, de choque. Agora estou mais calma. Falo agora sobre isto porque a minha irmã decidiu partilhar convosco o que lhe aconteceu. Estes últimos dias foram dos piores da minha vida. Fiquei sem chão quando percebi a gravidade do acidente. A mulher que mais amo no mundo a sofrer horrores e eu sem conseguir aliviar aquela dor", escreveu.

"Mas a minha irmã é uma mulher do caraças e apesar de tudo, está positiva, está a ganhar força de novo e está muito esperançosa. Eu não posso estar em baixo, tenho de a encher de energia positiva e fazê-la acreditar que isto é uma batalha difícil mas que ela irá superar", acrescentou, destacando que o filho tem sido a sua "âncora".

"A minha vida tem de continuar, as gravações não param só porque eu estou de rastos e preciso de estar positiva para que ela o sinta. Escusado será dizer que o Lonô tem sido a minha âncora. Quando chego a casa e sinto aquele abracinho e vejo aquele sorriso tudo fica mais leve. Serão semanas de internamento mas já só penso na festa que vou fazer quando ela sair daquele hospital. Confetis aos quilos. Vamos, bebé!!! És e serás sempre a mais linda do mundo. Amo-te mais que muito", rematou.

Leia Também: Irmã de Rita Pereira internada na unidade de queimados